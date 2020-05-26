Azeri vekilin kızına kelepçe! ‘Evlilik ve ticaret' vaadiyle dolandırdı

DEVRİM TOSUNOĞLU



Son olarak Ukranya ve Azerbaycan’daki tanıdık bürokratlar sayesinde ceviz ticareti yapacağı yalanıyla bir kişiden 1 milyon TL çarptı. Ankara’da temizlikçisini takip eden polislerce yakalanan Khalıda M.’nin üç yabancı dil bildiği ve annesinin Azerbaycan’da milletvekili olduğu öğrenildi.