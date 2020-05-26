Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8194
  • 7,5704
  • 376.998
  • 105360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Azeri vekilin kızına kelepçe! ‘Evlilik ve ticaret' vaadiyle dolandırdı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

Azeri vekilin kızına kelepçe! ‘Evlilik ve ticaret' vaadiyle dolandırdı

Azeri vekilin kızına kelepçe! ‘Evlilik ve ticaret' vaadiyle dolandırdı

Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Khalıda M., evlenme bahanesiyle ağına düşürdüğü işadamlarını dolandırıp kayıplara karıştı.

DEVRİM TOSUNOĞLU

Son olarak Ukranya ve Azerbaycan’daki tanıdık bürokratlar sayesinde ceviz ticareti yapacağı yalanıyla bir kişiden 1 milyon TL çarptı. Ankara’da temizlikçisini takip eden polislerce yakalanan Khalıda M.’nin üç yabancı dil bildiği ve annesinin Azerbaycan’da milletvekili olduğu öğrenildi.


'Devlet de babam gibi'
Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye
Turistik tesisler sıkı denetlenecek
3. Yargı Paketi ile vekil transferi Meclis gündeminde
AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım
'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

'Gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor, dua edin!