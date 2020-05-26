27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:
DEVRİM TOSUNOĞLU
Azeri vekilin kızına kelepçe! ‘Evlilik ve ticaret' vaadiyle dolandırdı
Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Khalıda M., evlenme bahanesiyle ağına düşürdüğü işadamlarını dolandırıp kayıplara karıştı.
DEVRİM TOSUNOĞLU
Son olarak Ukranya ve Azerbaycan’daki tanıdık bürokratlar sayesinde ceviz ticareti yapacağı yalanıyla bir kişiden 1 milyon TL çarptı. Ankara’da temizlikçisini takip eden polislerce yakalanan Khalıda M.’nin üç yabancı dil bildiği ve annesinin Azerbaycan’da milletvekili olduğu öğrenildi.