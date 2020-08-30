Azeri Fenomen Bayram Nurlu İstanbul'da

“PARAYI HİÇ KONUŞMAM”

Azerbaycan’ın en ünlü fenomeni olarak tanınan Bayram Nurlu, Türkiye’de bir reklam anlaşması yapmıştı. Çekimler için hazırlandığını ifade eden Nurlu, Türkiye’de ünlü olan bir Azeri ürününün reklamında yer alacağını açıkladı. Nurlu, bu reklam anlaşması için 2 milyon lira alacağı yönündeki iddialar sorulduğunda ise “Parayı hiç konuşmam” şeklinde cevap verdi.

Azeri fenomen Bayram Nurlu, muhabirlerin ‘Türk fenomenlerden takip ettiğiniz birileri var mı?’ diye sorması üzerine Kerimcan Durmaz’ı kastederek, “Kerimcan’ı tanırdım, Azerbaycan’da kuafördü. Orada Azeri küfürlerini öğrendi, Türkiye’de bilmezler” dedi ve ekledi: “Eskiden severdim cici tavırlarını ama sonra sahneye çıkarken onun bazı Azerice küfürlerini gördüm. Anlamazlar Türkiye’de ama hiç hoş bir şey değildi.”

“SAHTE TAKİPÇİM YOK”

Nurlu, sosyal medya hesabındaki izlenme oranlarının yüksekliği sorulunca, “Evet, çünkü bende sahte takipçi yoktur. Ben hiçbir zaman sahte şeyler yaptırmam.” şeklinde konuştu.