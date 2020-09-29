Azerbaycan ne zaman kuruldu? Azerbaycan'ın kurucusu kimdir?

Kardeş ülke Azerbaycan, zengin ve kültürel mirası ile görülmesi gereken ülkelerden biridir. Azerbaycan Devleti'ni tanıyan ilk devlet Osmanlı Devleti olmuştur. Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçüme sahip ülkesi olan Azerbaycan, Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilmektedir.

AZERBAYCAN NE ZAMAN KURULDU?

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen Azerbaycan'da, kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi tedavüle bırakıldı.