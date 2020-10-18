Azerbaycan ne zaman bağımsız oldu? Azerbaycan bayrağının anlamı nedir?

Bu yıl Azerbaycan bağımsızlığının 29. yıl dönümü kutlanıyor. 1992 yılından beri ulusal bayram olarak kutlanan Azerbaycan Bağımsızlık Günü özellikle bayrak sembolizasyonuyla anılıyor. Azerbaycan bayrağının anlamı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara da yansıyor.

AZERBAYCAN NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından bağımsızlık ilan edilen, 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan, 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam, Azeri halkın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yönetimine olan güvenini tamamen sarsarak, ülkenin bağımsızlığına giden süreci hızlandırdı.Dönemin parlamento niteliğindeki kurumu olan Azerbaycan Ali Soveti'nde (Yüksek Konsey) 30 Ağustos 1991'de bağımsızlık ilan edilmesi yönünde bildiri kabul edildi. Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığın ilan edilmesinin tartışıldığı oturumlar yapıldı. Ali Soveti'nce, 18 Ekim 1991'de "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti" oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen belgede, Sovyetler işgalci olarak belirtildi ve Azerbaycan'ın, 1918'de kurulan cumhuriyetin varisi olduğu ilan edildi.

Ali Soveti'nin kararı 29 Aralık 1991'de referanduma götürüldü. Referandumda halkın neredeyse tamamı bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Azerbaycan'da 18 Ekim, 1992'den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor.

AZERBAYCAN BAYRAĞININ ANLAMI NEDİR?

Azerbaycan bayrağı kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkten oluşuyor.

Mavi renk, bu coğrafyada ve Türk soylu topluluklardaki Türkçülük düşüncesiyle ilgilidir. Türklerin gök rengine ağırlık vermesi ile ilgili çeşitli açıklamalar mevcuttur. Bu bakımdan gök mavisi, sembolik bir anlam taşır. Yeşil renk, İslâm uygarlığına ve İslâm inancına aidiyeti belirtir. Kırmızı renk, uygarlığı temsil eder. Çağdaş ve modern bir toplum kurmak, demokrasiyi geliştirmek gibi evrensel değerlerin göstergesidir. Bu bayrağın bu üç rengi; ulusal Türk kültürünün, Müslüman inancının ve modern Batı’nın demokratik esaslarının simgesidir. Bayrak olarak Azerbaycan bayrağının orta kısmı renkleri ve ay yıldızı ile Türk bayrağı ile benzerlik gösterir.