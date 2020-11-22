Azerbaycan mutfağı yemekleri nelerdir? MasterChef Azerbaycan yemekleri ve tarifi!

Azerbaycan mutfağı yemekleri yoğun ilgi görüyor. Her eleme gecesinde olduğu gibi bu akşamda dünya mutfaklarından biri seçildi. Kardeş ülke Azerbaycan mutfağına özgü yemeklerin yapılacağı MasterChef'te yarışmacılar kıyasıya yarışıyor. Azerbaycan mutfağına özgü yemekler nelerdir? MasterChef Azerbaycan yemekleri ve tarifi!

AZERBAYCAN MUTFAĞINA ÖZGÜ YEMEKLER NELERDİR?

ŞEKERPURA TARİFİ

500 gram un 1 su bardağı süt 180 gram eritilmiş tereyağı 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı instant maya 1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 su bardağı ceviz içi(çekilmiş) 1,5 su bardağı şeker 1 çay kaşığı kakule(dövülmüş)

ŞEKERPURA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine maya ve sütü alın. Hafifçe karıştırın. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin ve tel çırpıcı yardımıyla çırpın. Ardından yumurtayı ilave edin ve bir kez daha çırpın. Tuzu ve unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ekleyin. Güzelce karıştırın. Ardından hamurunuzu tezgahın üzerine alın ve iyice yoğurun.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatın ve yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın. Rondadan geçirdiğiniz cevizi bir kaba alın. Üzerine şeker ve kakuleyi ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamurunuzundan parçalar koparın. Bu parçaları merdane yardımıyla hafifçe açın ve çay tabağından biraz daha büyük yuvarlaklar elde edin. İçlerini cevizli karışım ile doldurun ve yarım ay biçiminde kapatın.

Kapattığınız uç kısımdan başlayarak, kenarda artan parçaları içe doğru kıvırın ve örgü şekli verin. Üzerini ise aparat yardımıyla şekillendirmeye başlayın. Önce dikey çizikler atın. Ardından bu çizgilere zıt çizgiler oluşturun.

Şekil verdiğiniz şekerburaları 180 derecelik fırında üstlerinin üzerinin çok kızarmamasına dikkat ederek pişirin. Çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

ŞAH PİLAVI TARİFİ

800 gram kuşbaşı et veya kuzu eti 1 kilo pirinç veya yasemin pirinci 250 gram kuru kayısı 250 gram kuru üzüm 250 gram kuru erik 2 adet soğan 200 gram eritilmiş tereyağı 200 gram haşlanmış kestane veya kestane şekeri 1 çay kaşığı limon tuzu 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı safran

Hamuru için malzemeler:

600 gram un 60 gram tereyağı 2 adet yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay kaşığı tuz

ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kestaneleri derin bir tencere içerisinde haşlayın. Haşladığınız kestanelerin kabuklarını soyduktan sonra, yağla kavurun. Soğanları rendeleyin, rendelediğiniz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kuzu eti derin bir tencere içerisinde, soğanlarla birlikte kavurun. 2 su bardağı sıcak su ekleyerek kuzu etini haşlayın. Haşlanmış etin suyunu süzün. Kuru malzemeleri (kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı) ayrı bir tencere içerisinde bir kaşık yağ ile kavurun. Derin bir yoğurma kabının içerisinde un ve tereyağını yoğurun. Sırasıyla bütün malzemeler ekleyerek harmanlayın. Hamurları iki eşit parçaya bölün.

Pilavı yapacağınız tencereyi yağlayın. Hamurun bir parçasını oklava ile açarak tencerenin dibine yerleştirin. Hamurun diğer küçük parçasını pilavın üstünü kapatın. Büyük bir tencere içerisinde yasemin pirincini haşlayın. Haşladığınız pirinçleri, soğuk suda durulayın. Haşladığınız pirinçleri, limon tuzu ile karıştırın. Pilavı yapmak için hazırladığınız tencerenin tabanına kestaneleri sırasıyla dizin. Kestanelerin üzerini yasemin pirinci ile kaplayın. İkinci kısmına, hazırladığınız etli karışımı yayın. Tekrar yasemin pirinci ile etli karışımı kaplayın. Kayısılı karışımı pilavın üzerine yayın. Kayısılı karışımı kalan pirinç ile kaplayın. Ayırdığınız küçük hamur parçasıyla pilavın üzerini kapatın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

DOVĞA TARİFİ

1 adet yumurta 1,5 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı pirinç 3 su bardağı yoğurt 6 su bardağı su 1 bardak haşlanmış nohut 1/2 (yarım) demet ıspanak 1/2 (yarım) demet nane 1/2 (yarım) demet dereotu tuz

DOVĞA NASIL YAPILIR?

Yumurtayı, unu, pirinci, yoğurdu bir tencerede iyice karıştırınız ve üzerine yavaş yavaş tüm suyu ilave ediniz,(yoğurtun koyu ayran kıvamına gelmesi gerekiyor), sonra normal ateşte elinizi bırakmadan tahta kaşıkla kaynayıncaya kadar karıştırınız. Kaynadıktan sonra ateşini kısınız, tam haşlanmış nohutunuzu ve tuzunuzu ekleyiniz ve pismeye bırakınız. Pirinci piştikten sonra ince kıyılmış yeşillikleri ilave edip bir taşım daha kaynatınız.

GÜRZE TARİFİ

Hamuru için;

500 gr un 1 yumurta bir çimdik tuz 200 ml su

İç malzemesi için;

500 gr dana kıyma soğan Tuz, karabiber Sosu için; yoğurt sarımsaklı yoğurt

GÜRZE NASIL YAPILIR?

ince kıyım doğradığınız soğanları kıymaya ilave edin, baharatları da ekledikten sonra serin bir ortamda hamur hazır oluncaya kadar bekletin.

Hamur için; unu eleyin, yumurtasını, tuzunu ve suyunu azar azar ilave edip yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirin.

O ara sarmısaklı yoğurdu ve tereyağı sosunu hazırlaya biliriz.

Dinlene hamurdan 2 tane beze tutarız. 3-5 mm inceliğinde bezeni açarız.

Su bardağı ağzı yardımıyla yuvarlak hamurlar elde edin.

Her hamura 1 ç/k dolu iç harçtan yerleştirip sarın.

Kaynayan tuzlu suda yüksek ateşte 10-15 dak haşlayın.

Kevgir yardımıyla sinilere çıkartıp tereyağını üzerine gezdirin.

Sarımsaklı yoğurtla servis edilir.