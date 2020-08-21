Azerbaycan mafyasının intikam zinciri! Salifov'a infazın şifresi: 'Ağustos'

7 YILDA 3’ÜNCÜ SUİKAST



Cinayetin ardında 2013’ten bu yana süren Azerbaycanlı mafya liderlerinin intikam zinciri çıktı. Ali Gamidov, 17 Ağustos 2013’te Bahçeşehir’deki bir sitenin havuzunda öldürüldü. Saldırının sorumlusu Azerbaycanlı Rus mafya babası Rovshan Caniyev de 3 yıl sonra yine 17 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta lüks bir otel çıkışında çapraz ateşe tutuldu. Hayalet’ lakaplı Caniyev, 19 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

SINIRDAN KAÇAK GEÇMİŞ



Salifov’un da intikam için Caniyev’in adamları tarafından öldürüldüğü, özellikle 19 Ağustos tarihinin seçildiği öne sürüldü. Azerbaycan’da hapis yattıktan sonra Türkiye’ye gelen Nadir Salifov, 2018’de yakalanıp sınırdışı edilmişti. Ancak Salifov’un, yasadışı yollardan tekrar Türkiye’ye geldiği tahmin ediliyor.

CİNAYETTEN ÖNCE SON PAYLAŞIM



Katil zanlısı Zeyralov’un cinayetten kısa süre önce sosyal medya hesabındanpaylaştığı videoda Salifov’un hemen arkasından yürüdüğü görüldü.

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