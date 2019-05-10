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  3. Ayvalık'ta tekne faciasına neden olan 5 kişi hala aranıyor

Ayvalık'ta tekne faciasına neden olan 5 kişi hala aranıyor

Ayvalık'ta tekne faciasına neden olan 5 kişi hala aranıyor

Ayvalık’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının ardından gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan polis, biri çete lideri 4 organizatörün daha peşine düştü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili olarak ölüm çetesinin lideri ile birlikte 4 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. Çetenin adliyeye çıkarılan 1'i Suriyeli 4'ü Ayvalıklı 5 üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zanlıların mültecilerden kişi başı 1200 dolar aldıkları, çocuklara ise 'indirim' yaptığı her iki çocuk için bir kişi ücreti aldığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan, felaketin yaşandığı tekneye bir mülteci çocuğun da çete tarafından 'promosyon' olarak ücretsiz bindirildiği detayı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu Tevfik Ali (31) ve araçla öncülük yapan Sertan Gürtekin (25), Eren Akgül (36), Turgay Yegane (26) ve Yasin Metin (37) isimli 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSİMLERİNİ VERDİLER

Tutuklanan 5 zanlının verdiği ifade sonrası polis, biri lider konumunda olmak üzere 4 çete üyesinin daha isimlerini belirledi.
Bazı suçlardan poliste kayıtları olduğu öğrenilen H.S, A.K, S.G. ve Y.A. isimli ölüm çetesinin 4 üyesinin daha yakalanması için polis operasyonlara devam ediyor.

(Yeniasır)

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