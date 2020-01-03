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Ayvalık'ta göçmen operasyonu

Ayvalık'ta göçmen operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ege Denizi’nde devriye nöbetinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, bir lastik botla Midilli Adası’na gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark etti.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık’ın Güneş Adası açıklarında lastik botu durdurarak, botun içerisindeki; 21’i çocuk, 11’i kadın olmak üzere 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri; yakalanan göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımları yaptı.
Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

İHA


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