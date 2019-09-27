Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre; bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde Midilli Adası’na gitmek üzere hazırlık yapan 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

47’si çocuk çocuk olan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

AA