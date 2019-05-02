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  3. Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı

Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı

Ayvalık'ta 17 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen ile bir organizatörü yakaladı.

Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkiinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Yapılan operasyonda organizatör M.İ. ile birlikte İstanbul'dan getirildikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8'i çocuk 17 kaçak göçmen, bir lastik bot, dört ayak pompası, bir bot motoru ve bir benzin dolu bidon ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin getirildiği araç ise, Balıkesir'in Havran ilçesinde terkedilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan organizatör M.İ.'nin polis ekipleri tarafından sorgusu devam ederken, aralarında 15 günlük bir bebeğin de bulunduğu 17 kaçak göçmenin Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.

İHA

 

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