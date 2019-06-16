AYT Fizik Kimya Biyoloji soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT soru ve cevap anahtarı

Sınava giren öğrenciler tarafından "AYT soru cevapları ne zaman yayınlandı mı? 2019 AYT Fizik Kimya Biyoloji soru ve cevapları açıklandı mı?" diye araştırılmaya başladı. Milyonlarca öğrenci bugün hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döküyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün 1. oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile gerçekleşti.Bugün ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Sınavı ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi yapılıyor. Saat 10.00 itibari ile tüm kapılar kapanacak ve içeriye başka kimse alınmayacak.AYT sınavına 180 dakika süre ayrıldı...

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 (Pazar) günü yani bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava giren öğrenciler "AYT soru cevapları ne zaman yayınlandı mı? 2019 AYT Fizik Kimya Biyoloji soru ve cevapları açıklandı mı?" diye araştırılmaya şimdiden başladı. YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 (Pazar) günü yani bugün saat 10.15'te başlayacak. Okullarda saat 10.00'dan sonra tüm kapılar kapanacak ve içeriye başka kimse alınmayacak. Bu yüzden adayların saat 10.00'dan önce okulların kapısından girmesi gerekiyor. AYT sınavı 180 dakika sürecek.

AYT SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Üniversite eğitimlerini hayal ettikleri bir bölümde ve fakültede okumak isteyen milyonlarca öğrencinin 15- 16 Haziran 2019 tarihlerinde girdikleri sınavlarının soru ve cevaplarını merak ediyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS kapsamında AYT soru ve cevapları henüz paylaşılmadı. Sonuçlara yönelik kesin bir tarih veren ÖSYM, YKS soru ve cevapları hakkında bir bilgi vermedi. Ancak geçen yıllara bakıldığında sınavdan sonra soru ve cevapları yayınlanıyor. Yani buna göre sınav soru ve cevapları 16 Haziran Pazar günü saat 18:00’den sonra yayınlanabilir.Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

AYT SORULARI NASIL OLACAK?

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

AYT FİZİK KONULARI

1- Fizik Bilimine Giriş

2- Madde ve Özellikleri

3- Hareket ve Kuvvet

4- Enerji

5- Isı ve Sıcaklık

6- Elektrostatik

7- Elektrik ve Manyetizma

8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti

9- Dalgalar

10- Optik

AYT KİMYA KONULARI

1- Kimya Bilimi

2- Atom ve Periyodik Sistem

3- Modern Atom Teorisi

4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

5- Kimyasal Hesaplamalar

6- Asit, Baz ve Tuz

7- Maddenin Halleri

8- Gazlar

9- Karışımlar

10- Endüstride ve Canlılarda Enerji

11- Kimya Her Yerde

AYT BİYOLOJİ KONULARI

1- Biyoloji Bilimi

2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi

4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

5- Üreme

6- İnsanda Üreme Sistemi

7- Kalıtım

8- Modern Genetik Uygulamaları

9- Ekosistem Ekolojisi

10- Dünyamız

11- Canlılarda Enerji Dönüşümü

12- Solunum

13- İnsan Fizyolojisi (Sistemler)