Ayşegül'ün katil zanlısı 11 yıl sonra bulundu... Cinayetle suçladığı adamı da öldürmüş!

Faili meçhul kalan dosyayı jandarmadan devralan polis, cesette 2 erkek ve 1 kadın DNA’sı buldu. Örneklerden birinin başka bir cinayetten tutuklu olan Bülent Çiftçioğlu’na ait olduğu, şüphelinin sır olaydan önce Ayşegül Kapusuzoğlu ile telefonda görüştüğü, cesedin de bu kadına ait olduğu saptandı. Zanlı, 8 yıl önce 28 kez bıçaklayıp öldürdüğü Hasan Kıyar’ın genç kadının katili olduğunu öne sürerek, “İlişkileri vardı. Barışmalarına aracı oldum. Ayşegül’ü daha sonra görmedim” dedi. Mahkeme, şüphelinin cezaevinde ifadesini alan polislerin dinlenmesine hükmetti.

(DHA)