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  3. Ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını 10 yerinden bıçakladı

Samsun'da sokakta tartıştığı kız arkadaşını 10 yerinden bıçakla yaralayan, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de darbeden şüphelinin yakalanması için çalışması başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaralayan zanlı kaçtı.

İddiaya göre, İ.H.Ş., Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş., yanında bulunan bıçakla S.K.'yi 10 yerinden bıçakladı.

İ.H.Ş., bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darbetti.

S.K., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İsmi öğrenilemeyen darbedilen kişi ise hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

AA

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