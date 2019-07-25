Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran aşı çorbası tarifi...

İçindeki malzemeler sayesinde sıcak havalarda insanın içini rahatlatan ve serinlik veren ayran aşı çorbası oldukça merak ediliyor. Ayran aşı çorbası nasıl yapılır? sorusunu yoğun olarak araştırılıyor. Hem tok tutan hem de oldukça lezzetli çorba soğuk olarak dere otu ile birlikte servis ediliyor. Haftanın her günü içebileceğiniz, lif bakımından da zengin olan çorbanın tarifi haberimizde...

AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

AYRAN AŞI ÇORBASININ MALZEMELERİ

1 su bardağı buğday

1/2 su bardağı nohut

500 gram süzme yoğurt

6 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

SERVİSİ İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı

acı kırmızı pul biber

1/4 demet dereotu

NASIL YAPILIR?

Çorbanın yapımında kullanacağınız aşurelik buğday ve nohudu, bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda suya basın.

İyice şişen buğdayı derin bir tencereye alın. Üzerine 6 su bardağı kadar içme suyu ekledikten sonra orta ateşte haşlayın. Buğdayın haşlama suyunu çorba yapımında kullanacağız, unutmayın.

Nohudu ayrı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte haşlayın.

Çorbaya kıvam ve lezzetini verecek süzme yoğurdu, tuz ilavesiyle küçük bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

Haşlanan nohutları, suyunu süzdükten sonra buğday tenceresine aktarın ve hafif bir şekilde karıştırın.

Buğdayların pişip, pişmediğini kontrol ettikten sonra çorba tenceresini ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Soğuyan, haşlanmış nohutlu ve buğdaylı çorba karışımını, çırpılmış süzme yoğurt ve nane ekleyerek karıştırın.

Arzuya göre servisinde kullanmak üzere; dereotunu incecik kıyın. Zeytinyağı, acı kırmızı pul biber ve doğranmış dereotu ile karıştırdığınız çorba karışımını servis kaselerine alın. Soğuk olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın. Çorbayı sıcak olarak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin ve servis edin.