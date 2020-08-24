Aynı yerde bir cana daha kıydı! Öldürdü, çıktı, yine öldürdü

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde önceki akşam husumetli olan Ali E. ile Yasin B., Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkiinde karşılaştı. İkili arasındaki tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu’na isabet etti. Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YAKININI DA VURMUŞTU



Hastaneye kaldırılan Kuruoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yasin B.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı Ali E.’nin 2009’da da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.’nin yakını Muzaffer Balcı’yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.