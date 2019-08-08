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  3. Tunceli'de ayı dehşeti! Ölmemek için bunu yaptı

Tunceli'de ayı dehşeti! Ölmemek için bunu yaptı

Tunceli'de ayı dehşeti! Ölmemek için bunu yaptı

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde yaylada odun toplarken ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Yaşadığı dehşeti anlatan Çubuk; "Sabaha kadar bölgede bekledim. Sonra ateş yakarak yerimi bildirince askeri helikopter gelip beni aldı” dedi.

Sabaha kadar bölgede kaldığı öğrenilen yaralı, askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mercan Yaylası bölgesinde hayvancılık yapan 39 yaşındaki Erhan Çubuk, dün akşam saatlerinde odun topladığı esnada ayının saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Çubuk, yaylacılardan yardım isterken durum AFAD ve 112 ekiplerine bildirildi. Jandarmadan yardım istenmesi üzerine Skorsky tipi askeri helikopter, AFAD ve sağlık ekiplerini bölgeye ulaştırdı Yaralı çevredekilerin de yardımıyla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştırıldı.

Helikoptere alınan yaralı Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Çubuk, akşam saatlerinde odun topladığı esnada bir anda ayının saldırısına uğradığını söyledi.

Olayı anlatan Çubuk, “Geriye doğru kaçmama rağmen üzerime saldırdı. Yuvarlandım. Sabaha kadar bölgede bekledim. Sonra ateş yakarak yerimi bildirince askeri helikopter gelip beni aldı” dedi.

İHA

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