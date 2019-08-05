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  3. Aygül hemşire 5 kişiye umut oldu

Aygül hemşire 5 kişiye umut oldu

Aygül hemşire 5 kişiye umut oldu

Antalya'da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren hemşire Aygül Öztürk'ün organları, 5 hastaya nakledildi.

Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan 44 yaşındaki Öztürk, dün evinde beyin kanaması geçirdi.

İlk müdahalesi eşi Mustafa Öztürk tarafından yapılan Aygül Öztürk, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 26 yıllık hemşire Öztürk'ün organları bağışlandı.

Öztürk'ün karaciğeri ve bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğer böbreği ile korneaları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde organ bekleyen 5 hastaya nakledildi. 

Öztürk için yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ile sağlık çalışanlarının katıldığı tören sonrası Öztürk'ün cenazesi Korkuteli ilçesindeki Garipçe Mezarlığı'na defnedildi.

(AA)

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