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  3. Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Aydos Ormanı'nda korkutan yangın

Sultanbeyli Aydos Ormanı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Yangın, anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Ağaçların yandığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Aydos Ormanında çıkan yangın vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İHA


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