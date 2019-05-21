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  3. Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü

Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü

Aydın'da silahlı kavga; 1 ölü

Aydın’ın İncirliova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış Köken (37) Mahalle kahvehanesinde husumetli olduğu akrabaları ile tartışmaya başladı. Tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahla vurulan Barış Köken kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Acil sağlık ekipleri Köken’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kavgaya karışan Ö.K’yı gözaltına aldı.Köken’in cansız bedeni Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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