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  3. Aydın'da dolandırıcılık olayına karışan şahıslar Denizli'de yakalandı

Aydın'da dolandırıcılık olayına karışan şahıslar Denizli'de yakalandı

Aydın'da dolandırıcılık olayına karışan şahıslar Denizli'de yakalandı

Aydın’ın da aralarında bulunduğu 6 farklı ilden 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandıran şahıslar Jandarmanın takibi sonucu Denizli’de yakalandı.

Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak’ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı. Şahısların Ege Bölgesi’ndeki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı ya da hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken, aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesiyle girdikleri evleri soydukları kaydedildi. Şahısların bu iki farklı yöntemle İzmir'de 5, Isparta ve Denizli'de 4, Muğla, Aydın ve Uşak'ta birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırıp ve soyan O.B., (44), R.E., (35) isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İHA

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