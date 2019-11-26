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  3. Aydın merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

Aydın merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

Aydın merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

Aydın merkezli 3 ilde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü düzeniz göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Aydın, Bursa ve Balıkesir'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Söke, Didim ve Kuşadası başta olmak üzere bazı kıyı bölgelerinden yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin Aydın İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.

AA

 


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