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12 Haziran 2019 Çarşamba 17:16 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:16

Aydın Fethiye'de sel mezarları söküp götürdü

Aydın Fethiye'de sel mezarları söküp götürdü

Aydın’da etkili olan sağnak yağış sele dönüştü. Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi’nde kanalların taşması sonucu oluşan selde, kırsal mahalledeki mezarlıklar yerinden söküldü. Bazı mezarlar açılırken, ekipler ve ölenlerin yakınları mezarları yeniden kapattı.

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kuyucular ve Kanyaşı Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış sele dönüştü. Dağlardan gelen sel sularının Aydın Sağ Sahil Sulama kanalını tıkaması sonucu kanallarda biriken sel suları çevreye taştı. Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kuyucular Mahallesi yakınlarında kanalların taşması sonucu sel suları önce mahalle mezarlığının istinat duvarını yıktı. Ardından mezarlıktaki bazı mezarları yıktı. Bazı mezarlar da açılırken ortaya çıkan iskeletler ekipler ve ölenlerin yakınları tarafından yeniden mezara gömüldü. 

Yağmurun aniden bastırdığını belirten çevre sakinlerinden Nazmi Avcı, “Akşam saatlerinde aniden yağış bastırdı. Yukarılardan gelen sel suları kanalı tıkayınca kanaldan taşan su tarım arazilerine ve mezarlığa doğru akmaya başladı. Ekipler hemen Köşk tarafından kanalın suyunu kesti. Buna rağmen kanaldan taşan su önce mezarlığın istinat duvarını yıktı. Ardından mezarları yıktı. Bazı mezarları da açtı” diyerek çok büyük bir afetten kurtulduklarını söyledi. 

Yaşanan sel felaketinin ardından Efeler Belediyesi’ne ve Sağ Sahil Sulama Birliği’ne ait ekipler bölgede çalışma başlattı. Tıkanan kanal ve kapanan yolları açmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

İHA

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