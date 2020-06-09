Ayasofya ibadete açılacak mı, ne zaman müze oldu? Ayasofya son durum gelişmeleri...

Ayasofya ibadete mi açılıyor? Sorusu yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul’un fethinin de sembollerinden biri olan Ayasofya’nın tekrardan cami haline getirilmesi için dava açıldı. Ayasofya ne zaman müze oldu? UNESO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya tarihiyle ile dikkat çekiyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz

AYASOFYA İBADETE Mİ AÇILIYOR?

Danıştay 10. Dairesi, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın, yeniden cami olması için açılan davada hükmünü 2 Temmuz'da verecek.

Mimari açıdan dünyanın önde gelen eserlerinden birisi olan Ayasofya, İstanbul’un fethinin de sembollerinden birisi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesiyle cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü. Ayasofya’nın tekrar cami olarak hizmet vermesi konusu bugüne kadar hep gündemde kaldı.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

Ayasofya 1923'te cumhuriyetin ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam edildi ancak 1931'de kapatıldı. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmıştır. 1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adına tapuludur. Müze aynı zamanda UNESO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.