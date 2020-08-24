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  3. Ayasofya Camii'nin kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi
24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:15 | Son Güncelleme:

Ayasofya Camii'nin kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi

Ayasofya Camii'nin kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi
DHA

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye Ankara'dan arkadaş geldi. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ödüllü Ankara Kedisi "Kılıç" artık Ayasofya'da Gli ile yaşayacak.

16 yıldır Ayasofya'da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli'ye Ankara'nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan Kılıç, İstanbul'da Gli ile buluştu. Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor. 

Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç'ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.

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