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Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde kaldırımda ayakkabı kutusunun içinde bebek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bebeğin üç günlük olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Bebeğin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

AA

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