Ay tutulmasının burçlara etkileri nedir? 10 Ocak 2020 Ay tutulması burç yorumları haberimizde

Ay tutulmasının burçlara etkileri araştırılıyor. 10 Ocak burç yorumları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Tutulma sırasında otoriter, acımasız, baskın karakterli kişilerin toplumsal ve bireysel yaşamlarımızda huzursuz edici yaklaşımlarıyla karşılaşmamıza neden olabilir. İşte detaylar…

AY TUTULMASI BURÇ YORUMLARI

Akşam gazetesi yazarlarından Dr. Şenay Devi'nin konu ile ilgili yazısı aşağıda yer alıyor:

10 Ocak 2020 Türkiye saati ile 22.11’de Yengeç burcunda Dolunay ve Ay Tutulması gerçekleşecek. Tutulma sırasında otoriter, acımasız, baskın karakterli kişilerin toplumsal ve bireysel yaşamlarımızda huzursuz edici yaklaşımlarıyla karşılaşmamıza neden olabilir. Ayrıca tutulma enerjisi gıdaları, doğal kaynakları ve çevreyi de yönetir. Dünya genelinde hava yolları, sıvılar ve denizlerle ilgili doğa olaylarında artışlar olabilir.

KOÇ BURCU YORUMLARI

Hızlı ve yorucu günlerden sonra sakin kalmak, düşünmek, yapacaklarınızda öncelikleri belirlemek, daha sağlıklı kararlar alıp, toparlanmaya başlamanızı sağlayacaktır.

BOĞA BURCU YORUMLARI

Tutulma öncesi ve sonrasında sizi kızdırıp hata yapmanızı isteyen insanlarla iletişiminizde sakinliğinizi muhafaza etmeniz önemli. Gereksiz tartışmalardan uzak durun ve sizi anlamaktan yoksun kişilere karşı sessizliğinizi koruyun. İş ve özel yaşamınızda huzur güven tazeleyeceğiniz bu tutulmayla her bakımdan özgürleşeceksiniz.

İKİZLER BURCU YORUMLARI

İş hayatınızda finansal zorluklar, başkalarından kaynaklı engeller yaşıyorsanız mücadele etmelisiniz. Yeni fikir ve projelerle iş hayatınızı yeniden yapılandırmayı seçmelisiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMLARI

Tutulma enerjisiyle iş ve özel yaşamınızda güç mücadelelerinden kaçının. Haksızlığa uğradığınız düşüncesi, beyninizi kemiriyorsa şu anda yaşadıklarınızı paylaşmakla alakalı acele etmemelisiniz. Anlık kararlar almamalısınız.

ASLAN BURCU YORUMLARI

Ay Tutulması sizlere pek çok noktada daha pozitif olmanızı sağlayacak. İş hayatınızda da özel hayatınızda da netleşen fikirleriniz, huzur bulmanızı, başarılı ve güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Tutulma enerjisiyle, size zararı dokunan pek çok kişinin yaptıklarının yanlarına kar kalmadığına tanıklık edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMLARI

Arkadaşlarınız ve yakınlarınızla aranız biraz gerginleşecek, kendinizi buna hazırlayın ve niyetlerini düşünün. Tutulmayı takip eden 10 gün boyunca özellikle çalışanlarınız ve üstlerinizle tartışmaktan kaçınmalı sorunları sakin bir şekilde ele almaya çalışın.

TERAZİ BURCU YORUMLARI

Finansal ve kariyerinizle ilgili konularda olumlu gelişmelerle karşı karşıyasınız. İş hayatınızda sorunlu ortaklıkları bitirebilirsiniz, bu enerji altında. Uyku düzensizlikleri yaşayabilir, buna bağlı gerginliklerle anlık tepkileriniz nedeniyle hoş olmayan tartışmalar içinde olabilirsiniz. Dikkatli davranın.

AKREP BURCU YORUMLARI

Hayatınızın geneline huzurlu bir şekilde devam etmek için olumsuzluktan, olumsuz düşünmekten vazgeçin. Tutulma enerjisiyle, değerlerinize önem vermeli, kaybetmeden sizin için değerli olan şeyleri koruyarak hareket etmelisiniz.

YAY BURCU YORUMLARI

Finansal konularda baskılar hissedebilir, ödemelerdeki gecikmelerden dolayı gergin hissedebilirsiniz. Borçlarınızı ödemek için bir yol bulmanız gerekecek. Daha istikrarlı bir finansal yapılanmaya odaklanın.

OĞLAK BURCU YORUMLARI

Aşk hayatınızda aydınlatıcı enerjilerle karşı karşıyasınız. Sizler için huzura, sevgiye giden yol inişli çıkışlıydı. Fakat bu tutulma enerjisiyle, sevgiyi vermenin ve sevgiyi almanın ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağınız. Bir uyanış dönemine giriyorsunuz.

KOVA BURCU YORUMLARI

Hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız bu enerjilerle şifa bulacak, ertelediğiniz kararları uygulamaya kendinizi hazır hissedeceksiniz. İletişime önem verin biriktirdiklerinizi konuşun huzur bulacak huzur verecek ve ilişkilerinizi yapılandırabileceksiniz.

BALIK: Özellikle aşkla ilgili hayalleri bırakma, gerçekleri kabullenme zamanı. Gerçekler sizi doğru kararlar almaya yönlendirecek. Önemli kararlar alıp yaşamınızda köklü değişikler yapabilecek cesareti kendinizde bulabileceksiniz.