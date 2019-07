Ay tutulması etkileri nelerdir? 16-17 Temmuz 2019 Ay tutulması burçlara etkisi nedir?

Ay tutulmasının etkileri merak ediliyor. 17 Temmuz 2019 Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Akrep burcu, İkizler burcu, Oğlak burcu, Kova burcu, Balık burcu, Koç burcu, Boğa burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Yay burcu yorumları merak ediliyor. Güneş tutulmasının ardından sıra ay tutulmasına geldi. 2019 yılında tutulma, 16 Temmuz saat 21:43’te başlayacak ve saat 03:18’e kadar devam edecek. Bu doğa olayı, her burç üzerinde farklı etki oluşturuyor. İşte konu ile ilgili detaylar

AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın özel haberine göre, tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan kısmi (parçalı) Ay tutulması, 16-17 Temmuz 2019 gecesi Türkiye Saati ile 21.43 – 03.18 saatleri arasında gerçekleşecek ve Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü Dünya’nın tam gölge konisinin içerisinde kalacak.

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

BOĞA BURCU

Boğa burcuna sahip olanlar başarıyla tamamlayacakları bir eğitim dönemi yaşayacaklar. Sürecin devam ettiği hukuk sorunları bu dönemde bitebilir. Yurtdışı çalışmalarında yeni fırsatlara sahip olabilirler. Ay tutulmasında bu burca sahip olanlar dostlarının fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirler. Özellikle bu dönemde öfke kontrolü çok önemli. Boğa burçları düşüncelerini dile getirmekten çekinmeyecekleri bir dönem yaşayacaklar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, duygusal olarak biraz zorlanabileceğin bir döneme giriyorlar. Bekar olan yengeç burçları için müjdeli haber geliyor. Yeni ilişkilerin başlayabileceği bir dönem yaşayacaklar. Uzun süreli ilişki yaşayanlar ise evlilik kararı alabilecekler. Evliliği sorunlu giden yengeç burçları ise bu dönemde ayrılabilir, iyi giden ilişkiler ve ortaklıklar ise daha fazla güçlenebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burçlarının bu dönemde iş yerleri ile ilgili bir değişiklik olabilir. Bir projeyi bitirip teslim edebilirsin. Ya da bir iş yerinden ayrılıp, yeni bir yere geçebilirsin. Mesleki ya da idealist konularda tutumunuz oranında başarı elde edeceksiniz. İstediğiniz şey çabaladığınız oranda sizin olacak. Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.

İKİZLER BURCU

Mesleki konularda iletişim problemleri yaşayabilir, özellikle yazılı iletişim hususunda birtakım teknoloji azizliklerine uğrayabilirsiniz. Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. İkizler burçlarının eşlerinin geliri ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde ellerine geçen beklenmedik bir para ile borçlarını hemen kapatabilirler. Ancak yeni borçlar konusunda dikkatli olmalılar.

BAŞAK BURCU

Başak burçları için müjdeli haber geliyor. Bekar olanlar bu dönemde aşka kavuşabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de müjdeli bir haber var. Bu dönem çocuk sahibi olmak isteyenler için çok uygun bir dönem. Hayalleri ve gelecek planları için harekete geçebilirler. İçinde bulunduğuz bölgeyi terk etmek, tatil odaklı seyahat gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Atacağınız adımlar hususunda da başarılı olacaksınız.

TERAZİ BURCU

Kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz bugünlerde size en uygun adayla flört aşamasına geçebilir hatta sevgi yaşamaya başlayabilirsiniz. Bugün girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.

AKREP BURCU

Ay tutulması İletişim trafiğinizi artabilir. Uzaklardaki tanıdıklarından haberler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız söz konusu olabilir. Ya da eğitim hayatın devam ediyorsanız başarıyla sonlandırabilirsiniz. İletişim yeteneklerini gösterebileceğiniz, satış, pazarlama, sosyal medya gibi konulara eğilebilebilir, hatta bu alanlarda bir kariyer yapmaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde karamsar düşüncelerden uzak durmaya çalışmalısınız.

YAY BURCU

Eleştirilere dayanmanız ve insanları idare etmek zorunda kalmanız gereken bir gün olabilir. Herkes sizinle ilgili fikirlerini dışarıya açık edebilir. Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlerseniz, ilişkiniz her anlamda pozitif olacaktır.

OĞLAK BURCU

Çok büyük bir değişim sürecine giriyorsunuz. Yaşamında yeni bir sayfa açabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Hayatınızı tekrar gözden geçirmek, eskiyen şeyleri geride bırakmak için ideal bir döneme giriyorsunuz. Kazancınızın ve bereketinizin artacağı bir gündesiniz. Bugünlerde gözünüzü dört açın. Kısmet hiç beklemediğiniz yerden her an kapınızı çalabilir. Her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.

KOVA BURCU

Bu dönem sizin için geçmişinle yüzleşmeniz için çok iyi bir dönem. Geçmişin hesabını yapabilir, travmalarınla karşı karşıya gelerek, zihinsel bir temizlik yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirmek, meditasyon, yoga gibi sakinleştirici aktivitelerle uğraşmak size çok iyi gelebilir.

BALIK BURCU

Merkür'ün geri gitmesine istinadan iletişim kopuklukları ağırlıkta olacak ve sizler duygusal konularda tavırlarınızın önünü anlamayabiliyorsun. Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.