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  3. Avukat eşine şiddet uygulamıştı: Ev hapsinde öldürüldü
01 Eylül 2020 Salı 15:53 | Son Güncelleme:

Avukat eşine şiddet uygulamıştı: Ev hapsinde öldürüldü

Avukat eşine şiddet uygulamıştı: Ev hapsinde öldürüldü
DHA

İzmit'te 3 yıl önce boşandığı eşi Avukat Ezgi Ulugün'e fiziksel ve psikolojik işkence sorası ev hapsine alınan İhsan Kaan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Şenol ile 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 2017 yılında boşanan Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ezgi Ulugün, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bırakıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 48 ayrı soruşturma ve dava açılan ve ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEHTİT ETMEYE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan haberde hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Şensoy, en son eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şensoy, eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada E.G. isimli şüpheli ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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