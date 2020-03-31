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  3. Avrupa'dan gelen karantinadaki Türklerin tahliyesi başladı

Avrupa'dan gelen karantinadaki Türklerin tahliyesi başladı

Avrupa'dan gelen karantinadaki Türklerin tahliyesi başladı

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan sağlık problemi olmayanlar tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

DHA


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