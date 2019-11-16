Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? İşte cevabı!
Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 16 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…
Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?
A: Tibetçe
B: Arapça
C: Çince
D: İngilizce
Doğru cevap: D: İngilizce