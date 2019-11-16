Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? İşte cevabı!

Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Avrasyatik dil teorisine göre Türkçe hangisiyle daha yakın akrabadır?

A: Tibetçe

B: Arapça

C: Çince

D: İngilizce

Doğru cevap: D: İngilizce