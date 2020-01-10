AVM'nin yangın merdiveni reklamla kapatılmış

Sığındıkları odada mahsur kalan AVM çalışanları Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı. 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binaya ait dış cephedeki yangın merdiveninin, reklam panosuyla kapatıldığı ortaya çıktı. Yangın merdivenlerinin bina içindeki giriş-çıkışının da kapalı olduğu belirlendi. Olayın elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Daha önce tıp merkezi olan bina AVM’ye dönüştü. Dış cephesi reklamla kaplandı. Yangın merdiveni kullanım dışı kaldı.

(DHA)