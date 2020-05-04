AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler bu ay açılacak mı? İşte yanıtı!

Corona virüsü salgını sebebi ile faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilen AVM'lerin, önümüzdeki günlerde kademeli açılması bekleniyor. AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler bu ay açılacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş’tan konuya yönelik önemli açıklamalar geldi. İşte tüm merak edilenler..

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?



AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Altaş; AVM'leri 11 Mayıs'ta kademeli olarak açabileceklerini belirtti.

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Altaş şöyle konuştu;

"11 Mayıs'ta kademeli açılış, 1 Haziran'da resmi açılış planlıyoruz. Tabi Bilim Kurulu'ndan olumlu görüş gelmesi halinde. 11 Mayıs-1 Haziran arasına 'deneme, ihtiyari olarak hayatı normalleştirmeye' çalışma dönemi diyebiliriz. Sinema, restoran, çocuk oyun olanları ve kuaförleri İçişleri Bakanlığı kapattı. Onay verirlerse 1 Haziran'da tümden açmış olacağız. AVM'lerin açılışına il ve ilçe bazında, pandeminin durumuna göre Bilim Kurulu'nun kararıyla karar verilir. 100 yılda gelen pandemide herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz zoru başarmalıyız, bölge bölge, ilçe ilçe hatta marka marka karar vermeliyiz. İlle de herkes aynı gün başlıyoruz, dememeli."