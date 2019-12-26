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AVM faresi bu kez kaçamadı

AVM faresi bu kez kaçamadı

Alışveriş merkezlerine gizlenen Can T., kapanış saatinden sonra restoran kasalarını boşaltıyordu. Sabah AVM’ler açıldığında da elini kolunu sallayarak kaçıyordu. Eşkali belirlenen hayalet hırsız, son işinde suçüstü yakalandı.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul’da son günlerde büyük alışveriş merkezkerinden gelen gece soygunu ihbarları üzerine polis alarma geçti. Güven Timleri geçtiğimiz temmuz ayında Başakşehir’deki AVM’nin kapanış saatinden sonra içeride gizlenen bir hırsızın 2 işyerini soyduğunu belirledi. 4 ay sonra Şişli’de bir AVM’de de aynı şekilde hırsızlık meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Üsküdar ve Ataşehir’deki 2 AVM’nin daha aynı şekilde soyulduğu saptandı. En az 7 işyerinin kasasını boşaltan şüphelinin kimliğinin Eyüp Can T. olduğu anlaşıldı. Güven Timleri, aylardır peşinde olduğu hayalet hırsızı, yine soygun yapmak için saklandığı Esenyurt’taki bir AVM’de suçüstü yakaladı. 

AVM’lerdeki restorantların kasalarından para çalınma anı kameraya yansıdı.

AKŞAM GİRDİ, SABAHLADI

AVM’lere müşteri gibi giren zanlının gözlerden uzak depo benzeri yerlere gizlendiği, kapanış saatinden sonra ortaya çıkarak restoran bölümünde açıkta bulunan kasalardaki paraları çaldığı tespit edildi. Can T.’nin işi bitince yine saklanarak sabah AVM’ler açıldığında elini kolunu sallayarak kaçtığı öğrenildi.

SABAHA KADAR SOYGUN

Gizlendiği AVM’lerde kapanış saatinden sonra sabaha kadar istediği gibi dolaşan hırsız, güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.


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