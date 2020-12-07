AVM çalışma saatleri 2020 belli oldu! AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AVM çalışma saatleri 2020 geçen günlerde belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs için yeni tedbirler alındı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Alışveriş merkezi içinde yer alan berber, kuaför ve restoran gibi işletmelerinde çalışma saatleri değişti. Yeni uygulama ile beraber AVM'ler için HES kodu uygulaması başlatıldı. AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Yeni belirlenen AVM çalışma saatleri...

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 NASIL?

Alışveriş Merkezi çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Bu saatler dışında AVM’ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

AVM'LERDE HES KODU UYGULAMASI

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.