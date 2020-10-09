Avlonyalı Sadrazam Mehmed Ferit Paşa kimdir? Payitaht Abdülhamid Ferit Paşa hayatı

Sadrazam Ferit Paşa Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonuyla ekranlara geldi. TRT 1’in başarılı dizisi Payitaht Abdülhamid 9 Ekim Cuma günü verdiği uzun aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan Yılmaz Meydaneri de Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karaterine hayat veriyor. Avlonyalı Sadrazam Mehmed Ferit Paşa ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.



AVLONYALI SADRAZAM MEHMED FERİT PAŞA KİMDİR?

Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 1851 – 1914 yılları arasında yaşayan Arnavut asıllı Osmanlı devlet adamıdır. 45 yıllık devlet hizmeti içinde 1898-1908 arasındaki hizmetleri ile öne çıkmış kişidir. II. Abdülhamid döneminde 1898-1902 arasında Konya valiliği hizmetinde bulunan Mehmed Ferid Paşa yöreye yaptığı hizmetlerle büyük iz bırakmış; ardından 15 Ocak 1903 - 22 Temmuz 1908 tarihleri sadrazamlık yaparak Jön Türk İhtilalinden önceki son sadrazam olmuştur.

1851 tarihinde Yanya’da dünyaya geldi. Babası, Avlonyalı Mutasarrif Mustafa Nuri Paşa adında bir Arnavut beyidir. Aile adı Valora idi. Baba tarafından soyu, kaptan-ı derya Sinan Paşa’ya dayanmaktadır. Anne tarafından da Tepedelenli Ali Paşa soyundandır.

Yanya'da sibyan mektebi ve rüştiyeyi bitirdikten sonra Yanya Rum Lisesi'nde okudu. Özel öğretmenlerden yedi yıl Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Rumca dersleri aldı.

1867 yılında babasının Resmo Mutasarrıflığı sırasında Resmo Cinayet Meclisi Baskâtipliği görevi ile memuriyete başladı. Kandiye, Mostar, Saraybosna, Diyarbakır ve Halep'te çeşitli mülkiye ve adliye memurluklarında bulundu ve çeşitli komisyonlarda üyelik yaptı. 1874 yılından itibaren hızla terfi edip önemli görevlerde bulunan Mehmed Ferid Paşa, Ocak 1884'te İstanbul'a gelerek Şura-yı Devlet üyesi ve Kasım 1884'te "Tanzimat Dairesi" üyeliklerine getirildi.

Şubat 1909'da Ayan Meclisi üyeliğine atandı. Ayrıca kendisine Aydın vali vekiliği görevi verildi. Mayıs 1909'da sadrazam Ahmed Tevfik Paşa tarafından Dahiliye Nazırı yapıldı ama Ağustos 1909'da bu görevden istifa etti. 1912'de tekrar Dahiliye Nazırlığı yapmaya davet edildiyse de bu görevi kabul etmedi. 1912'de Ayan Meclisi Reisliğine getirildi. Fakat 1913'te Kâmil Paşa hükûmeti Bâb-ı Âli Baskını ile düşürülmesi ile bu görevden azledildi. Mısır'a gidip yerleşti.

1914'te kalp hastalığı tedavisi için İtalya'da San Remo şehrine gitti. Burada vefat etti. Cenazesi Avlonya'ya naklledildi.