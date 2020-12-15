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  • Avcılar'da yağmur dolayısıyla binanın balkonu çöktü
15 Aralık 2020 Salı 15:36 | Son Güncelleme:

Avcılar'da yağmur dolayısıyla binanın balkonu çöktü

Avcılar'da yağmur dolayısıyla binanın balkonu çöktü
DHA

Avcılar'da bir binanın balkonları çöktü. Yağmurun tetiklediği çökme sonucunda 2 kişi yaralandı

Avcılar'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hala oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. 

Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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