Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA