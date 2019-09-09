Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7189
  • 6,3127
  • 277.474
  • 100154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da denizde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlendikten saatler sonra bunu yaptı!
Hande Doğandemir'den aşk açıklaması
Aslıhan Doğan Turan o haberleri doğruladı
Boşandığı eşiyle yeniden evlendi
Yeni albüme yeni araba
<p>Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut

Van Kahvaltısı İçin UNESCO Atağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!

Belmez Kasabası'nın uykularınızı kaçıracak gizemi