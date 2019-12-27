Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9597
  • 6,6466
  • 288.963
  • 113636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Avcılar'da banka soygunu

Avcılar'da banka soygunu

Avcılar'da banka soygunu

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.

 

(DHA)


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Liberya bandıralı ´Songa Irıdıum´ adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı´nda karaya oturdu.</p> <p>A

İstanbul Boğazı´nda Gemi Kıyıya Çarptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Kanal İstanbul'a dair iddialara yanıt

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu