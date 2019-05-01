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Atık su kuyusuna düşen çocuk öldü

Atık su kuyusuna düşen çocuk öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, atık su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fadime Aygördü, 2 yaşındaki kızı Zeynep ile Hurman Mahallesi'nde oturan babasını ziyarete gitti. Bir süre sonra kızının evde olmadığını fark eden anne ve ailenin yakınları çocuğu aramaya başladı.

Küçük kız, annesi tarafından evin arka tarafından atık su gideri için kazılmış 1,5 metre derinliğindeki su kuyusunda baygın halde bulundu.

Bulunduğu yerden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynep Aygördü, yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA

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