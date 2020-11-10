Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü... Milyonlarca vatandaş Atatürk'ün hayatı ile ilgili aramalarını sıklaştırdı. Yapılan resmi törenler sonrası halk Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Sosyal medya hesaplarından Atatürk ile ilgili sayısız paylaşımlar yapıldı. 10 Kasım'a özel bu akşam ekranlara gelecek MasterChef'te de Atatürk'ün sevdiği yemeklere yer verildi. Atatürk'ün sevdiği yemekler merak konusu oldu. Atatürk'ün sevdiği yemekler hangileri? İşte Atatürk'ün en çok sevdiği yemekler listesi

MASTERCHEF'TE YAPILAN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER

MasterChef'te bu akşam oynanacak ödül oyununda Atatürk'ün sevdiği yemeklerin yapılması istendi. Atatürk'ün anısına ve sonsuza kadar rezerve bir masa da hazırlatan MasterChef'te yarışmacılar ve şefler duygusal anlar yaşadı. Yarışmacılar bu akşam en lezzeti irmik helvası, bamya, fava ve böreği yapmak için tüm hünerlerini sergiliyor.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER

PEYNİRLİ OMLET

Mustafa Kemal’in aşçısı Halit Atay’ın verdiği bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk geceleri acıktığında peynirli omlet istiyordu. Atatürk, kahvaltılık tercihini de peynirli omletten yana kullanıyormuş. Sabah kahvaltısında; çay ya da kahve içiyordu. Bazen soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle güne başlıyordu. Çoğu zaman ise bir kase yoğurdun ardından sütlü kahve kahvaltısı oluyordu.

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk’e çocukluğunu hatırlatan en önemli lezzetlerden biri ise Selanik usulü ıspanaklı börektir. Özellikle Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ın yaptığı böreği çok severdi.

FAVA

Toplantılarını kalabalık ve yemekli olarak gerçekleştirmeyi tercih eden Atatürk rakı içmeyi çok seviyordu. Bu nedenle genellikle rakılı toplantı sofralarında fava olmasını istiyormuş.

ETLİ BAMYA

Bamya yemeği herkesin çok sevdiği bir lezzet olmamasına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk akşam menüsünde etli bamyaya yer verirdi. Atatürk etli bamya yemeğini yoğurt ile birlikte tüketmeyi tercih ederdi.

KARNIYARIK

Kuru fasulyenin ardından Atatürk’ün bir diğer favori yemeği ise karnıyarık olarak biliniyor. Türk mutfağının kült lezzetleri arasında yer alan karnıyarığın yanında Mustafa Kemal, sade pirinç pilavını yiyordu.

İRMİK HELVASI

Tatlı yemekle pek arası olmayan Mustafa Kemal’in en çok irmik helvasını sevdiği söylenir. Mustafa Kemal Atatürk tatlı tüketmeyi ise genellikle akşam yemeklerinin ortasında tercih ederdi.

KUŞKONMAZ

Avrupa seyahati sırasında kuşkonmazla tanışan Mustafa Kemal Atatürk yetiştirmeye karar verir. Kuşkonmaz tohumunu alarak Yalova Devlet Çiftliği’nde yetiştiren Mustafa Kemal, kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

YÖRESEL LEZZETLER

Ülke genelinde yaptığı seyahatler sırasında kendisine ikram edilen yöresel lezzetleri geri çevirmeyen Atatürk, yeni lezzetleri tatmaktan çok hoşlanıyordu.

Kırşehir’de ikram edilen hindili pirinç pilavı, su böreği ve karışık turşuyu severek yemiş ve su böreğini çok beğenmiştir. Kaman’da sunulan yoğurt ve pekmez karışımından oluşan balbaşı tatlısını sevmiştir. Adana’da ise Bamya dolması, patlıcan hünkâr beğendi, güveç, sini köftesi, domatesli pirinç pilavı, hanım göbeği tatlısını denemiştir. Konya’da ise sedirler sac böreği ve höşmerim tatlısından memnun kalmıştır.

GÜN İÇİNDEKİ ALIŞKANLIKLARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir diğer alışkanlığı ise Türk kahvesiydi. Ulu Önder, günde 10 fincana kadar orta şekerli Türk kahvesi içerdi. Ana öğünlerin dışında karnı acıktığında ise kavun, kavrulmuş tuzlu leblebi ve fıstık atışmayı tercih ederdi.

SON DİLEĞİ ENGİNAR

Mustafa Kemal Atatürk, hayatındaa hiç enginar yememiş ancak hastalığının son zamanlarında yaverinden enginar ister ama ne yazık ki Hatay'dan enginar gelene kadar Gazi Mustafa Kemal hayata gözlerini yumar.

Son olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk’ün sofrası ile ilgili söylediği sözü paylaşmak isteriz: "Atatürk'ün sofrasından hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici anılar, yaşama ve insanlığa dair, nice değerli dersler kalmıştır."