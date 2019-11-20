Atatürk'le sohbetini anlattı! O kız çocuğu 89 yaşında

Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre, Fatma Topal, 17 Kasım 1937 tarihinde Elazığ’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamaya giden öğrencilerdendi.

Atatürk’ün kendisi ile sohbet ettiğini ifade eden Fatma Topal, “ Atatürk trenle geldi. O zaman çok küçüktüm. Kapı komşumuz dedi ki 'Atatürk geldiğinde karşılayalım.' Karşılama saatinde biz de karşılamaya gittik. Tren geldi, istasyonda durdu. Atatürk trenden indi. Tam bizim önümüzde indi. Annem dedi ki ‘Babası asker.' Atatürk de ‘Yaşasın asker çocuğu’ dedi. Sonra babamın nerede askerlik yaptığını sordu. ‘Polatlı’da asker’ diye cevap verdim. Bana ‘aferin’ dedi, beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi.” şeklinde konuştu.

"ATATÜRK ÇOK İNSANİYETLİYDİ"

Atatürk'ün daha sonra yürüyerek şehir merkezine geldiğini anlatna Fatma Topal, şöyle konuştu:

"Atatürk daha sonra İstasyondan Çarşı mahallesine kadar yürüyerek geldi. Takım elbise giymişti. Ayağında kundurası vardı. Atatürk çok insaniyetli bir insandı. Babam yoktu o zaman. O benim yüzümü öptüğünde, bana para verdiğinde, parayı babam yollamış diye düşündüm. Atatürk vefat ettiğinde çok üzüldüm" dedi.