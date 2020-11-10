Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir? İşte Atatürk çocukları marşı...

Atatürk çocukları marşı sözleri bugün aranan başlıklar arasında yer aldı. Atatürk çocukları marşı, Muharrem Baz tarafından yazılmıştı. 10 Kasım 2020 yılı Atatürk'ün vefatının 82. yılı olarak idrak edilecek. Atatürk çocukları marşı sözleri sizlerle...

ATATÜRK ÇOÇUKLARI MARŞI SÖZLERİ NELERDİR?

bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları x2

sevgi saygı umut doluyuz doğruluktur yolumuz x2

gözleriz ufukları,

başları hep yukarı,

hem çalışkan hem dürüst,

atatürk çocukları.

cide çocuklarıyız,

sönmeyen ışıklarız,

doğruluktan şaşmayız,

seni hiç unutmayız.

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