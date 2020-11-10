10 Kasım 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:
Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir? İşte Atatürk çocukları marşı...
Atatürk çocukları marşı sözleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün, 10 Kasım Salı günü ulu önder, vefatının 82. yıldönümünde anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk tüm Türkiye'de yad edilecek. Peki, Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir?
Atatürk çocukları marşı sözleri bugün aranan başlıklar arasında yer aldı. Atatürk çocukları marşı, Muharrem Baz tarafından yazılmıştı. 10 Kasım 2020 yılı Atatürk'ün vefatının 82. yılı olarak idrak edilecek. Atatürk çocukları marşı sözleri sizlerle...
ATATÜRK ÇOÇUKLARI MARŞI SÖZLERİ NELERDİR?
bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları x2
sevgi saygı umut doluyuz doğruluktur yolumuz x2
gözleriz ufukları,
başları hep yukarı,
hem çalışkan hem dürüst,
atatürk çocukları.
cide çocuklarıyız,
sönmeyen ışıklarız,
doğruluktan şaşmayız,
seni hiç unutmayız.