  • $8,2796
  • 9,793
  • 502.445
  • 1230.81
  • Haberler
  • Yaşam
  • Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir? İşte Atatürk çocukları marşı...
10 Kasım 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir? İşte Atatürk çocukları marşı...

Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir" İşte Atatürk çocukları marşı...

Atatürk çocukları marşı sözleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün, 10 Kasım Salı günü ulu önder, vefatının 82. yıldönümünde anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk tüm Türkiye'de yad edilecek. Peki, Atatürk çocukları marşı sözleri nelerdir?

Atatürk çocukları marşı sözleri bugün aranan başlıklar arasında yer aldı. Atatürk çocukları marşı, Muharrem Baz tarafından yazılmıştı. 10 Kasım 2020 yılı Atatürk'ün vefatının 82. yılı olarak idrak edilecek. Atatürk çocukları marşı sözleri sizlerle...

ATATÜRK ÇOÇUKLARI MARŞI SÖZLERİ NELERDİR?

bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları x2

sevgi saygı umut doluyuz doğruluktur yolumuz x2

gözleriz ufukları,

başları hep yukarı,

hem çalışkan hem dürüst,

atatürk çocukları.

cide çocuklarıyız,

sönmeyen ışıklarız,

doğruluktan şaşmayız,

seni hiç unutmayız.

ATATÜRK ÇOÇUKLARI MARŞI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Peki cephe hattında son durum ne? Azerbaycan ordusunun morali nasıl? Detayları İHA Muhabiri Aykut Zo

Azerbaycan'da cephe hattında son durum ne?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu! Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.