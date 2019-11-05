Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7445
  • 6,3844
  • 276.817
  • 100556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü, vatandaşlar uyarıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü, vatandaşlar uyarıldı

Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü, vatandaşlar uyarıldı

Adıyaman'da Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.

Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi.  2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.

Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.

DHA

Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
Sıla ve Hazer Amani ilk kez el ele
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine büyük şok! 8 yıl hapsi isteniyor
Kenan kütüphanede
<p>Beylikdüzü’nde bir halk otobüsünün lastiği patlayınca yolcularını indiren şoför ile parasını alıp

Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında İlginç Para Kavgası

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul'da depremlerle battı! Vordonisi adası havadan fotoğraflandı