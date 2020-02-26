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  3. Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı

Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı

Ataşehir'de, İstanbul Otobüs AŞye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı

Ataşehir’de, İstanbul Otobüs AŞ’ye ait içi yolcu dolu otobüs ile otomobil çarpıştı. Reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kalırken bir kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

(DHA)


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