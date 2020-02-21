Atakan Kayalar'a ilişkin uzman yorumu: İlgi odağı olması doğru değil

Okuduğu kitaplar ve felsefe merakıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayalar'ın durumuna ilişkin, "Biz olaya pedagojik olarak bakmaktayız. Sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

A Haber'in aktardığına göre, Psikiyatrist Dr. Yelda Tan, Atakan Kayalar ile ilgili olarak şunları kaydetti: