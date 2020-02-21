Atakan Kayalar'a ilişkin uzman yorumu: İlgi odağı olması doğru değil
Tartışmalara sebep olan ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Atakan Kayalar olayını uzmanlar değerlendirdi. Atakan'ın bir farklılığının olduğunu ve yaşının üzerinde performans gösterdiğini söyleyen konunun uzmanları, "Fakat bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikolojisi açısından doğru değildir. Aileye bu noktada birçok sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Okuduğu kitaplar ve felsefe merakıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayalar'ın durumuna ilişkin, "Biz olaya pedagojik olarak bakmaktayız. Sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.
A Haber'in aktardığına göre, Psikiyatrist Dr. Yelda Tan, Atakan Kayalar ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"Şu anda en önemli nokta çok fazla ilgi odağı olmasıdır. Bir farklılığının olduğu ve yaşının üzerinde performans gösterdiği doğrudur. Fakat bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikolojisi açısından doğru değildir. Aileye bu noktada birçok sorumluluk düşüyor. Çocuğa yapılacak olan en doğru şey çok zeki ve başarılısın imajından uzaklaştırmak olmalıdır. Bu tür söylemler onu desteklemez aksine köreltebilir ve öğrenmesini desteklemesini olumsuz etkileyebilir. Çocuğa bu noktada yoldaş olmak gerekir."