Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1082
  • 6,6087
  • 320.747
  • 115627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Atakan Kayalar'a ilişkin uzman yorumu: İlgi odağı olması doğru değil

Atakan Kayalar'a ilişkin uzman yorumu: İlgi odağı olması doğru değil

Atakan Kayalar'a ilişkin uzman yorumu: İlgi odağı olması doğru değil

Tartışmalara sebep olan ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Atakan Kayalar olayını uzmanlar değerlendirdi. Atakan'ın bir farklılığının olduğunu ve yaşının üzerinde performans gösterdiğini söyleyen konunun uzmanları, "Fakat bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikolojisi açısından doğru değildir. Aileye bu noktada birçok sorumluluk düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okuduğu kitaplar ve felsefe merakıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayalar'ın durumuna ilişkin, "Biz olaya pedagojik olarak bakmaktayız. Sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

A Haber'in aktardığına göre, Psikiyatrist Dr. Yelda Tan, Atakan Kayalar ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Şu anda en önemli nokta çok fazla ilgi odağı olmasıdır. Bir farklılığının olduğu ve yaşının üzerinde performans gösterdiği doğrudur. Fakat bu kadar ilgi odağı olması çocuğun psikolojisi açısından doğru değildir. Aileye bu noktada birçok sorumluluk düşüyor. Çocuğa yapılacak olan en doğru şey çok zeki ve başarılısın imajından uzaklaştırmak olmalıdır. Bu tür söylemler onu desteklemez aksine köreltebilir ve öğrenmesini desteklemesini olumsuz etkileyebilir. Çocuğa bu noktada yoldaş olmak gerekir."


Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
Acun Ilıcalı dede oluyor!
'Bahar rolü hasta etti'
Serdar'ın ardından Chloe de aşık oldu
Furkan'dan Aybüke açıklaması
<p>Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışm

Bağırsağından 47 paket uyuşturucu çıktı ´haberim yok´ dedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

Simgelerin köprüsü"nde kırmızı beyaz kulelerin yüzde 50'si tamamlandı