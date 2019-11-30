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  3. Atakama Çölü hangi kıtadadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Atakama Çölü hangi kıtadadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Atakama Çölü hangi kıtadadır" Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Atakama Çölü hangi kıtadadır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 30 Kasım Cumartesi günü çıkan soru…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Atakama Çölü hangi kıtadadır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.  Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Atakama Çölü hangi kıtadadır??

A: Afrika

B: Asya

C: Güney Amerika

D: Avustralya 

Doğru cevap: C Güney Amerika

 


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