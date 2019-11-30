Atakama Çölü hangi kıtadadır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Atakama Çölü hangi kıtadadır? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Atakama Çölü hangi kıtadadır??

A: Afrika

B: Asya

C: Güney Amerika

D: Avustralya

Doğru cevap: C Güney Amerika