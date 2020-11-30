30 Kasım 2020 Pazartesi 16:06 | Son Güncelleme:
At Yaylası'nda üzen görüntüler: Doğa harikasıydı çöplüğe döndü
DHA
Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden olan At Yaylası'nda ormanlık alana köylüler ve piknikçiler tarafından bırakılan çöpler nedeniyle kötü görüntüler oluştu.
Bolu'da yoğun olarak kullanılan piknik alanlarından olan At Yaylası'nda ormanlık alan çöplüğe döndü.
DHA'da yer alan habere göre, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı kentte, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar, köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla kirlendi.
Hayvanların otladığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyası gibi atıkların görüntüsü tepki çekiyor.