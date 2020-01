Kazada iki at yol kenarına savrulurken, bir at ise otomobilin ön camından içeri girdi. 3 at telef olurken, sürücü Mermer, hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın ön camından içeriye giren atı vinç yardımıyla çıkardı.

(DHA)