Aşure tarifi nasıl yapılır?

Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere, bazen de kişisel zevklere göre değişiklik gösteriyor.

Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla ve kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor, sakız, anason katanlar bile var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin teminindeki zorluk nedeniyle daha az malzemeyle de yapılabiliyor. Bu durumda tüm besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor.

Aşure tarifi malzemeler: 2 su bardağı aşurelik buğday 2,5 su bardağı toz şeker 1/2 su bardağı kuru fasulye 1/2 su bardağı nohut 1/2 su bardağı sarı üzüm 5-6 adet kuru kayısı 8-10 bardak kaynamış su

Süsleme için:

Nar içi

Badem (kabuğu soyulmuş)

Fındık

Kuş üzümü

Ceviz

Bir gece önceden buğdayı iyice yıkayıp bir taşım kaynatın. Üstündeki köpüğünü alıp, kaynamış suyun içinde bir gece bekletin. Nohutu ve kuru fasulyeyi de ayrı kaplarda su içinde bekletin. Kayısı, incir, sarı üzüm ve kuru üzümleri ayrı kaplar içinde ıslatıp bekletin. Pişirme günü Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın. Buğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğ-iniz büyüklükte bir tencereye alın.8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar buğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin. Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın. Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin. Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin. Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.Aşureyi ılıyınca kaselere paylaştırın. Dibine çökmemesi için soğuyunca süsleyin.Aşurelerin üstüne önce tarçın serpin, sonra fındık, tuzsuz badem, ceviz, dolmalık fıstık, temizlenen nar taneleri ve kuş üzümünü ekleyin.

AŞURE YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Aşurede kuru meyve ve yemişlerin büyük yeri olduğunun altını çizmiştik. Küçük küçük doğradığımız kuru incir, kuru kayısı ve saplarını ayıkladığımız kuru üzümleri ayrı ayrı kaplarda kısa süre haşlıyoruz. Sonra sularını süzeceğiz tabii ki.

Buğdayı haşladığımız tencereye diğer malzemeler de dahil olacağından bir miktar (yaklaşık 5 su bardağı) sıcak su ekliyoruz. Haşlandıktan sonra suyu süzülen bakliyat ve kuru meyveleri ekliyoruz.

Araya bir püf noktası giriyor. Tercihinize kalmış ancak aşurenin daha aromalı ve renginin beyaz olması için bu aşamada bir miktar yıkanmış pirinç ve ılık süt ekleyebilirsiniz

Ceviz ve yer fıstığı önemli. Kaynama esnasında aşureye eklediğiniz ceviz ve yer fıstıkları tadını bir parça acılaştırırken rengini de koyu kahverengiye yaklaştırıyor. Bu yüzden onları pişirirken katmak yerine servisinde kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kıvam ve lezzet verdiğini düşündüğü için aşureye haşlanmış kestane ekleyen, mısır katan, yöreye göre toz şeker yerine pekmez kullanan, aroma ve ürün çeşitliliğini arttırmak için bir kaşık da olsa bal ilave edenler de bulunuyor.