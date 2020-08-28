28 Ağustos 2020 Cuma 07:33 | Son Güncelleme:
Aşure ayı başlangıç tarihi 2020
Aşure haftası için az bir süre kaldı. Bir çok fazileti olduğuna inanılan bu gün, Muharrem ayı içerisinde yer alıyor.
Hicri takviminin ilk ayı olarak belirlenen aşure ayı, rahmet ve bereket ayıdır ve Muharrem ayı olarak da bilinmektedir.
AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Muharrem ayı veya diğer bir ismiyle aşure ayı, bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Aşure gününün de içinde olduğu bu mübarek ayın başlangıcı 20 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Aşure günü ise 29 Ağustos 2020'ye denk geliyor.