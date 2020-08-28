Aşure ayı başlangıç tarihi 2020

Hicri takviminin ilk ayı olarak belirlenen aşure ayı, rahmet ve bereket ayıdır ve Muharrem ayı olarak da bilinmektedir.

AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı veya diğer bir ismiyle aşure ayı, bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Aşure gününün de içinde olduğu bu mübarek ayın başlangıcı 20 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Aşure günü ise 29 Ağustos 2020'ye denk geliyor.